Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene all'inaugurazione dell'Anno Accademico 2020-2021 dell'Università Pontificia Salesiana.Roma, aula Paolo VI, piazza dell'Ateneo Salesiano, 1 (ore 11)- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene a "Next Generation: the Italian Innovation Society".Roma, Talent Garden, via Ostiense,92 (ore 16)- L'assessore all'Urbanistica Luca Montuori interviene al dibattito "Health, leisure & green" all'interno di SPAM - Festival dell'Architettura di Roma.Roa, Casa dell'Architettura, piazza Manfredo Fanti, 47 (ore 16:30)- L'assessore all'Urbanistica Luca Montuori interviene al convegno "Change Festival - Green Up! Rigenerazione urbana: l'area Flaminia".Roma, sala Carlo Scarpa, Museo Maxxi, via Guido Reni 4A (ore 18) (segue)(Rer)