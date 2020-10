Libia: ministero dell'Interno conferma l'arresto di “Bija”, l'accusa è di traffico di esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno del Governo di accordo nazionale della Libia (Gna) ha confermato l'arresto di Abd al Rahman Milad, soprannominato "Bija". Le manette sono scattate su ordine del Procuratore generale, in collaborazione con l'Interpol che ha spiccato un mandato di cattura internazionale per sospetto coinvolgimento nella tratta di esseri umani e nel contrabbando di carburante, su richiesta del Comitato sanzioni delle Nazioni Unite, precisa una nota del ministero. La Direzione della sicurezza di Tripoli ha arrestato l'ufficiale della Guardia costiera dopo aver avviato un'indagine approfondita e aver raccolto le informazioni richieste, si legge nella dichiarazione del ministero. L'ufficio del procuratore è stato avvisato dal servizio di sicurezza dopo l'arresto dell'uomo, al fine di adottare i necessari provvedimenti giudiziari. Il dicastero degli Interni afferma infine che lavorerà con la massima determinazione per far rispettare la legge, e che la mano della giustizia raggiungerà tutti i ricercati. Sui social media, intanto, si stanno diffondendo indiscrezioni su scontri tra le milizie di Zawiya, città di origine di Bija, e le Forze speciali di deterrenza "Rada" che fanno capo al ministero di Tripoli. Il 7 giugno 2018, il Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite ha incluso “Bija” in un elenco di sei persone sanzionate per il loro ruolo nella tratta di esseri umani in Libia. Contestualmente, l'ufficio per il controllo delle attività estere del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha deciso di imporre sanzioni contro le sei persone "a causa della loro minaccia alla pace, alla sicurezza o alla stabilità in Libia, attraverso il loro coinvolgimento nel traffico di migranti". L’arresto arriva mentre le autorità libiche stanno operando un riassetto delle strutture responsabili del contrasto al traffico di migranti e di esseri umani. Bija è sospettato peraltro di essere responsabile delle torture contro i migranti in un centro di detenzione da lui gestito a Zawiya. (Lit)