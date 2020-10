Argentina: Fernandez smentisce svalutazione e assicura integrità dei depositi in dollari (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proiezioni dell'Fmi sono più ottimistiche di quelle diffuse dalla Banca mondiale (Bm) nel rapporto semestrale dal titolo "Il costo di mantenersi sano", centrato sugli effetti causati dalla pandemia del nuovo coronavirus nella regione latinoamericana. Secondo la Bm l'Argentina chiuderà infatti il 2020 con una contrazione del 12,3 per cento del prodotto interno lordo. A determinare il forte ridimensionamento del pil, afferma la Bm, sono la prolungata quarantena e la caduta della domanda esterna globale sommate ad una recessione già preesistente. La ripresa dell'economia, secondo il documento, arriverà con la progressiva revoca delle misure di prevenzione contro la pandemia anche se, chiarisce la Bm "il ritmo di crescita sarà lento per l'elevata incertezza che limita la crescita degli investimenti e per la necessità di ridurre un consistente deficit fiscale". Nonostante un rimbalzo del +5,5 per cento previsto per il 2021, secondo l'istituto multilaterale di credito l'economia argentina non ritornerà al livello pre-pandemia prima del 2023. Gli analisti della Bm ritengono inoltre che nel corso del 2020 il 27,1 per cento della popolazione cadrà sotto la soglia della povertà. internazionale di 5,5 dollari al giorno nel 2020. (Bua)