Usa: Pompeo annuncia il rilascio di due statunitensi prigionieri in Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono con favore il rilascio di due cittadini statunitensi tenuti prigionieri dal gruppo armato Houthi, nello Yemen. Lo fa sapere il dipartimento di Stato in una nota. Il segretario Mike Pompeo ha espresso le sue condoglianze alla famiglia di un terzo statunitense morto in custodia, ma le cui spoglie verranno rimpatriate. "Vorrei ringraziare il sultano Haitham bin Tariq dell'Oman, il re Salman bin Abdulaziz Al Saud e il principe ereditario Mohammed bin Salman dell'Arabia Saudita per i loro sforzi diplomatici. Voglio anche elogiare la tenace diplomazia delle nostre ambasciate nella regione che ha contribuito a facilitare questa liberazione", ha scritto Pompeo. "Il presidente Trump rimane impegnato a riportare in patria ogni cittadino tenuto in ostaggio o ingiustamente detenuto all'estero. Questa amministrazione non si fermerà finché non saranno tutti riuniti con le loro famiglie".(Nys)