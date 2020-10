Usa: Partito repubblicano rifiuta di rimuovere urne elettorali non ufficiali in California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano della California non intende rimuovere le urne elettorali non ufficiali comparse in diverse contee di quello Stato Usa, per la raccolta di massa (“hoarding”) delle schede per corrispondenza inviate agli elettori dal governo californiano a guida democratica. Nei giorni scorsi, il segretario di Stato della California, Alex Padilla, e il procuratore generale Xavier Becerra – entrambi democratici – avevano inviato una lettera di diffida al Partito repubblicano californiano, ordinando la rimozione delle urne per la raccolta del voto per corrispondenza comparse lo scorso fine settimana a Los Angeles e nelle contee di Orange e Fresno. La notizia delle urne non ufficiali ha innescato una polemica su scala nazionale nei giorni scorsi, dopo che un funzionario repubblicano ha pubblicato la foto di una delle urne con a fianco una scheda elettorale compilata. Nella serata di ieri, 14 ottobre, un rappresentante legale del Partito repubblicano della California, Thomas Hiltachk, ha annunciato che il Partito non intende rimuovere le urne, dal momento che analoghi sistemi di raccolta dei voti per corrispondenza sono stati utilizzati proprio in California in precedenti appuntamenti elettorali - non ultime le primarie presidenziali di quest’anno – col beneplacito delle autorità statali. (segue) (Nys)