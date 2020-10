Usa: Partito repubblicano rifiuta di rimuovere urne elettorali non ufficiali in California (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo caso, elettori hanno deciso autonomamente di accordare la loro fiducia al personale e ai volontari delle dirigenze del Partito (repubblicano) locale, o della loro chiesa, o dell’azienda che finanziano, affinché consegnino in sicurezza i loro voti compilati ai funzionari elettorali”, ha dichiarato Hiltachk. Il legale ha aggiunto che le urne sono sorvegliate, non sono posizionate lungo la pubblica via, e sono sigillate, cosicché i le schede possano essere consegnate senza alcuna manomissione ai funzionari elettorali, Le norme elettorali introdotte dalla California nel 2016 non impongono alcuna restrizione alla raccolta delle schede elettorali per corrispondenza, né alla modalità della loro consegna ai funzionari elettorali dello Stato, fatta eccezione per l’obbligo di consegna entro tre giorni dal ritiro: proprio il presidente repubblicano, Donald Trump, ha argomentato per mesi che queste norme, in vigore in diversi Stati a guida democratica, si prestino a frodi elettorali. (Nys)