Thailandia: governo decreta stato di emergenza a Bangkok per fermare proteste (2)

- Nella serata di martedì, 13 ottobre, ci sono stati in Thailandia 21 arresti di manifestanti pro-democrazia del gruppo Khana Ratsadon E-san (Partito popolare della regione nord-orientale). Lo rende noto il Centro degli avvocati thailandesi per i diritti umani, denunciando l'illegalità della misura da parte delle autorità thailandesi. "Ci sono tre ragioni principali per cui l'arresto è illegale", ha detto l'associazione. "Il primo è che non sono state seguite le procedure del Public Assembly Act (la legge costituzionale che tutela il diritto dei cittadini a manifestare). Se la polizia decide di far finire l'assemblea pubblica, deve chiedere ai manifestanti di interrompere le loro attività. Solo quando i manifestanti non rispondono positivamente alle richieste delle forze dell'ordine, allora i funzionari devono procedere richiedendo un'ordinanza del tribunale per costringerli ad uscire dall'area entro un determinato limite di tempo. La polizia può arrestare solo i manifestanti che non hanno lasciato l'area entro il termine annunciato dal tribunale", ha detto il Centro degli avvocati thailandesi per i diritti umani. (segue) (Fim)