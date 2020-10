Thailandia: governo decreta stato di emergenza a Bangkok per fermare proteste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La seconda ragione è che i manifestanti arrestati non sono stati portati in una stazione di polizia nel distretto in cui si è svolta la protesta per essere informati delle loro accuse, ma sono stati portati al quartier generale della polizia di frontiera nel distretto di Khlong Luang, Pathum Thani, che non è una stazione di polizia". Il Centro ha poi concluso che "l'ultima ragione è che agli arrestati è stato negato il permesso di consultare i loro avvocati dalle ore 17.45 alle 21". Tra i 21 arrestati c'è anche l'attivista Jatupat Boonpattararaksa, noto come Pai Dao Din. Il loro arresto è avvenuto durante le manifestazioni che si sono tenute al Monumento alla Democrazia a Bangkok, prima del raduno principale programmato nella giornata di ieri. Jatupat aveva guidato i manifestanti dalla sua provincia di Khon Kaen nella capitale. (Fim)