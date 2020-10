Usa-Corea del Nord: Pompeo definisce politica di Washington un successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha dichiarato ieri, 14 ottobre, che la politica adottata dall’amministrazione del presidente Donald Trump nei confronti della Corea del Nord ha avuto successo nel “ridurre” le minacce di natura militare provenienti da quel paese asiatico. Le dichiarazioni del segretario seguono di pochi giorni l’esibizione da parte della Corea del Nord di un nuovo missile balistico intercontinentale potenzialmente in grado di colpire il territorio degli Stati Uniti, in occasione di una parata militare a Pyongyang per il 75mo anniversario del Partito del lavoro. “Mi state chiedendo se sia fiducioso che la nostra diplomazia si sia dimostrata efficace? Sì, assolutamente”, ha dichiarato Pompeo nel corso di una conferenza stampa. Il segretario ha dichiarato di dubitare che il missile esibito da Pyongyang possa rappresentare una minaccia immediata per gli Stati Uniti. “E’ importante comprendere che quando un paese edifica il proprio programma balistico, la cosa essenziale per verificarne la funzionalità è eseguire dei test”, ha detto Pompeo. “Dovreste sapere che lo scorso anno la Cina ha effettuato più test balistici del resto del mondo messo assieme. La Corea del Nord, invece, ha effettuato zero collaudi di missili balistici intercontinentali lo scorso anno, e lo stesso vale per l’anno precedente”. Il congelamento dei test balistici a lungo raggio, ha ricordato il segretario, è un risultato conseguito dall’amministrazione Trump tramite i colloqui diretti con la leadership nordcoreana e la campagna di massima pressione sanzionatoria. (segue) (Git)