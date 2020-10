Usa-Corea del Nord: Pompeo definisce politica di Washington un successo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha esibito un nuovo missile intercontinentale teoricamente in grado di colpire il territorio degli Stati Uniti con testate atomiche, in occasione della parata per il 75mo anniversario del Partito del lavoro l’11 ottobre. Secondo esperti citati dal “Washington Times”, la prova di forza è la dimostrazione che Pyongyang continua ad espandere il proprio arsenale illegale a dispetto dell’accresciuta pressione sanzionatoria e diplomatica da parte degli Stati Uniti di Donald Trump. I nuovi missili hanno sfilato a bordo di lanciatori mobili, come messaggio di avvertimento per gli Usa e i loro alleati regionali, a cominciare dalla Corea del Sud. Secondo David Maxwell, ex ufficiale delle Forze speciali Usa esperto di questioni nordcoreane, la parata militare organizzata dalla Corea del Nord “punta a dimostrare che nonostante le sanzioni e le difficoltà, la Corea del Nord ha fatto progredire le proprie capacità su tutto lo spettro, dalle armi nucleari e dai missili sino ai sistemi convenzionali”. (segue) (Git)