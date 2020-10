Usa-Corea del Nord: Pompeo definisce politica di Washington un successo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso alla nazione di sabato 10 ottobre, il leader nordcoreano ha invitato il Paese a restare “saldo” di fronte a “sfide senza precedenti” legate alla pandemia di coronavirus, alla stagione dei tifoni e alle sanzioni promosse dagli Stati Uniti. Nel suo intervento, durato 25 minuti, Kim non ha tuttavia nominato né gli Stati Uniti né il suo più importante alleato, la Cina, preferendo invece rivolgersi ai suoi cittadini e mostrare la propria commozione in diversi passaggi. Il leader di Pyongyang ha anche ringraziato le forze armate per il lavoro svolto per contenere la pandemia. “Quante persone hanno compiuto sacrifici quest’anno per difendere questo momento glorioso? Nessuno dovrebbe ricordare la loro patriottica ed eroica devozione senza versare lacrime di gratitudine”, ha detto nel suo intervento. (segue) (Git)