Usa-Corea del Sud: consigliere sicurezza nazionale Suh in visita a Washington (2)

- I responsabili della Difesa di Corea del Sud e Stati Uniti hanno tenuto ieri a Washington il 52mo Incontro consultivo di sicurezza (Scm). In cima all’agenda del dialogo restano il nodo del rinnovo dell’accordo per la condivisione dei costi di stazionamento delle Forze Usa in Corea del Sud, e il trasferimento alla Corea del Sud del comando delle operazioni congiunte nella Penisola coreana in tempo di guerra. In vista dell'appuntamento il ministro della Difesa sudcoreano, Suh Wook, e l'omologo statunitense, Mark Esper, hanno avuto un colloquio telefonico lo scorso ottobre. Il segretario alla Difesa Usa si è congratulato con Suh, che ha recentemente assunto l’incarico; i due ministri si sono impegnati a rafforzare ulteriormente la consultazione e a lavorare per rafforzare ulteriormente la postura difensiva comune e l’interoperabilità tra le rispettive Forze armate. Ieri, inoltre, si è svolto in modalità virtuale il 45mo Incontro del Comitato militare congiunto. La visita è la prima all’estero di Suh, che ha assunto l’incarico di ministro della Difesa lo scorso settembre, in sostituzione di Jeong Kyeong-doo. È anche la prima di un ministro della Difesa sudcoreana all’estero dall’inizio della pandemia di coronavirus, lo scorso febbraio. Corea del Sud e Stati Uniti tengono colloqui consultivi sulla sicurezza ogni anno attorno al mese di ottobre, per discutere le principali questioni bilaterali in materia di difesa e sicurezza, incluse le minacce provenienti dalla Corea del Nord. (segue) (Nys)