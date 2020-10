Usa-Corea del Sud: consigliere sicurezza nazionale Suh in visita a Washington (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato alla fine di aprile che la Corea del Sud ha accettato di aumentare significativamente il proprio contributo ai costi di stazionamento delle forze statunitensi sul suo territorio. “Possiamo siglare un accordo. Vogliono un accordo”, ha dichiarato Trump il 29 aprile, nel corso di una intervista, riferendosi ai negoziati tra i due paesi in corso dallo scorso anno, con l’obiettivo di ridefinire gli oneri relativi ai costi per la difesa della Penisola coreana. “Hanno acconsentito a pagare una cifra considerevole. Pagheranno molto più di quanto facessero prima che io arrivassi alla Casa Bianca”, ha detto Trump. La presidenza sudcoreana ha preferito non commentare le dichiarazioni di Trump: “Non abbiamo ancora nulla da annunciare in merito a un accordo per la condivisione dei costi”, ha detto un portavoce della Casa Blu all’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”. (Nys)