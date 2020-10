Giappone: varato a Kobe nuovo sottomarino d’attacco per la Marina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo sottomarino d’attacco per le Forze marittime di autodifesa del Giappone è stato varato a Kobe ieri, 14 ottobre. Lo riferisce la stampa giapponese, che inserisce l’evento nel contesto degli sforzi profusi da Tokyo per arginare l’avanzata marittima della Cina nella regione. Il nuovo sottomarino, dal dislocamento di 3mila tonnellate, è stato battezzato Taigei, ed è il primo dell’omonima classe, evoluzione degli avanzati sottomarini d’attacco classe Soryu, a sua volta un’evoluzione dei classe Oshio. Il Giappone ha adottato nel 2010 nuove linee guida per la Difesa nazionale che includono l’obiettivo di aumentare la flotta di sottomarini da 16 a 22, in risposta all’aumento delle attività navali della Cina. Il Taigei misura 84 metri in lunghezza e 9,1 metri di larghezza, ed avrà un equipaggio di 70 uomini. La sua costruzione, affidata a Mitsubishi Heavy Industries, è costata circa 720 milioni di dollari. Il sottomarino dispone come il predecessore di avanzate tecnologie di propulsione anaerobico e isolamento sonoro, in aggiunta a batterie al litio che consentono periodi di immersione superiori ai precedenti modelli. (Git)