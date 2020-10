Usa: coronavirus, Trump promette 100 milioni di dosi di vaccino entro l’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la sua amministrazione otterrà la fornitura di 100 milioni di dosi di vaccino contro il nuovo coronavirus entro la fine del 2020, e centinaia di milioni di dosi nei mesi successivi. “Grazie all’operazione Warp speed (lanciata dall’amministrazione Trump per accelerare lo sviluppo di un vaccino contro la Covid-19), possiamo arrivare a consegnare almeno 100 milioni di dosi di vaccino prima della fine dell’anno”, ha affermato il presidente durante un intervento tenuto in collegamento video ad un evento dell’Economic Club di New York. (Nys)