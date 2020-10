Croazia: ministro Esteri Radman, pieno sostegno al dialogo Belgrado-Pristina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dialogo tra Serbia e Kosovo è entrato in una nuova fase strategica che deve condurre ad un solo risultato: il riconoscimento reciproco", ha dichiarato in questi giorni il presidente del Kosovo Hashim Thaci nel corso della sua visita negli Stati Uniti a Washington dove ha avuto degli incontri con rappresentanti dell’amministrazione federale Usa. “Il dialogo tra Kosovo e Serbia è entrato in una nuova fase e deve avere un solo punto all'ordine del giorno: il riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia", ha detto Thaci ieri ripreso dai media kosovari. "Dopo la mia visita a Bruxelles la scorsa settimana, dove ho incontrato l'inviato speciale dell'Ue per il dialogo Kosovo-Serbia, è stato necessario visitare gli Stati Uniti. Ho avuto il piacere di incontrare e discutere con i funzionari del Dipartimento di Stato e altri membri del governo Usa sui passi che il Kosovo deve compiere ora e in futuro”, ha aggiunto il capo di Stato kosovaro. (segue) (Seb)