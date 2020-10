Kosovo-Grecia: colloquio telefonico tra premier Hoti e Mitsotakis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla "speranza" di un eventuale riconoscimento del Kosovo da parte della Grecia, Dendias ha dichiarato nel corso della visita a Pristina che "non è questione di speranza, ma di istituire rapporti tra i due paesi". Il ministro degli Esteri greco ha incontrato venerdì 9 ottobre i militari ellenici che partecipano alla missione Nato in Kosovo Kfor. Dendias si è recato inoltre in visita al monastero serbo ortodosso di Gracanica, a sud di Pristina. Il capo della diplomazia greca in precedenza ha incontrato nella capitale Pristina il premier kosovaro Avdullah Hoti, la presidente del parlamento Vjosa Osmani, e la ministra degli Esteri Meliza Haradinaj. (segue) (Kop)