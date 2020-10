Kosovo-Serbia: rappresentante Ue Lajcak oggi a Pristina, focus su avanzamento dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ingresso in Ue è una prospettiva chiara per l'intera regione dei Balcani occidentali, ma nel caso della Serbia e del Kosovo abbiamo questa questione specifica che deve essere risolta attraverso i colloqui", ha dichiarato ieri Lajcak. Sempre nella giornata di ieri, al termine della riunione dei 27, l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea Josep Borrell ha detto che "entro qualche mese è possibile che venga raggiunto un accordo per la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina". "Noi non prescriviamo quale sarà la soluzione ma facilitiamo il percorso verso un accordo. Non vogliamo neppure velocizzare in modo artificiale i negoziati o soffermarcisi", ha detto Borrell. L'Alto rappresentante ha poi ribadito che esiste "solo un dialogo", quello mediato dall'Unione europea. Sono però benvenute, ha aggiunto, tutte le iniziative che possono contribuire in modo positivo al processo. (Alt)