Fmi: Balcani, paesi dell'Europa "emergente" a meno 4,6 per cento del Pil

- I paesi compresi nella cosiddetta "Europa emergente e in via di sviluppo" vedranno un calo medio del Prodotto interno lordo (Pil) calcolato a meno 4,6 per cento. Sono le ultime previsioni del Fondo monetario internazionale (Fmi) per Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Moldova, Montenegro e Macedonia del Nord. Il World economic outlook di ottobre include infatti i suddetti paesi nella fascia delle economie emergenti nell'area europea. Secondo le previsioni, il recupero di questi paesi sarà pari al 3,9 per cento nel 2021. Il tasso d'inflazione si attesterà, sia nel 2020 che nel 2021, attorno al 5,1 per cento. (Seb)