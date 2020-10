Alitalia: Bonomi (Confindustria), non condividiamo metodo gestione dossier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confindustria è critica "sul metodo con cui è stata affrontata la questione Alitalia. Il problema dopo tre governi non è stato risolto". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. "Oggi non sappiamo cosa farà come azienda Alitalia: abbiamo cercato partener senza sapere cosa fare", ha aggiunto. (Rin)