Francia: Covid, Macron annuncia il coprifuoco a Parigi e in altre città a partire da sabato

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un coprifuoco di quattro settimane a partire dalla mezzanotte di sabato a Parigi e nella regione dell'Ile-de-France, a Grenoble, Lione, Marsiglia, Aix-en-Provence, Rouen Saint Etienne e Tolosa. L'annuncio è giunto durante un'intervista rilasciata alle emittenti "France 2" e "Tf1". Il coprifuoco scatterà alle 21:00 e resterà in vigore fino alle 6:00 del mattino. Nella lotta contro il coronavirus "non abbiamo perso il controllo" ma la situazione è "preoccupante", ha affermato il capo dello Stato, spiegando che il Paese è in quella che "spesso viene chiamata la seconda ondata". (Frp)