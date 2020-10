Molise: Consiglio regionale approva legge sui distretti del cibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione di oggi il Consiglio regionale del Molise ha approvato, all'unanimità la Proposta di legge regionale concernente "Disciplina dei distretti del cibo". Le finalità strategiche del distretto del cibo, ha spigato il relatore Romagnuolo, "sono quelle di un costante e sistematico dialogo sociale tra i diversi attori pubblici e privati dello sviluppo territoriale, facendo in modo che le esigenze di ciascuno siano integrate in azioni condivise, sostenibili ed efficaci. Tali azioni sono volte a migliorare la qualità di vita dei residenti, accrescere la qualità del lavoro e la competitività delle imprese agroalimentari, turistiche, dei servizi, della green economy nel rispetto dell'ambiente e dei criteri di sostenibilità". In particolare la proposta di legge disciplina la costituzione e l'organizzazione dei distretti del cibo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.228/2002, al fine di incentivare lo sviluppo territoriale e la valorizzazione delle risorse naturali, sociali ed economiche dei territori per facilitare l'integrazione tra i diversi settori e tra le stesse filiere territoriali e garantendo la sostenibilità ambientale, economica e sociale.(Gru)