Covid: Fontana, non è in nostre idee e progetti alcun tipo di lockdown per Milano

- “Non abbiamo assunto né preso alcuna valutazione, dobbiamo ascoltare quello che dirà il Cts, quelli che saranno i nuovi numeri e poi fare delle valutazioni. Ma al momento non è assolutamente nelle nostre idee e progetti, non è previsto alcun tipo di lockdown" per Milano. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando con i giornalisti al termine della presentazione del libro "Attacco alla Lombardia" del giornalista Alberto Giannoni in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. (Rem)