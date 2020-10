Migranti: Del Re a “Nova”, nuova strategia italiana mette al centro la persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Piano di azione migratoria italiano lanciato oggi a Niamey si prefigge di sistematizzare in maniera più efficace le nostre azioni in materia e di elaborare un modello basato su alcuni pilastri fondamentali a partire dal concetto di persona. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, in visita in queste ore in Niger. “Il Niger è un Paese importante per noi sul piano del contrasto al traffico di esseri umani, come Paese di transito si è molto adoperato per contrastare questo fenomeno gravissimo e noi abbiamo trovato un partner estremamente collaborativo su questo piano, tanto è vero che finanziamo una serie di attività condotte dalle agenzie Onu. Questo ci ha permesso di sviluppare strategie alternative come i corridoi umanitari, che risolve una serie di problemi proteggendo i migranti, selezionandoli all’origine sulla base della vulnerabilità e consentendo loro viaggi sicuri e l’integrazione”, ha detto Del Re. (Res)