Francia: Macron, dispositivi di "sostegno supplementare" per i settori economici più colpiti

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso dei "dispositivi di sostegno supplementare" per i settori economici più colpiti dalla crisi del coronavirus. "Miglioreremo la risposta economica", ha detto il capo dello Stato intervenendo ai microfoni delle emittente "France 2" e "Tf1". Macron ha spiegato che l'obiettivo è quello di evitare il fallimento dei lavoratori indipendenti e delle piccole e medie imprese a causa del coprifuoco, che scatterà sabato e rimarrà in vigore per le prime quattro settimane. Per aiutare i redditi "più modesti", il presidente ha parlato di una "risposta" adeguata che consiste in un "aiuto eccezionale" per chi percepisce il reddito di solidarietà attiva (Rsa) e gli aiuti agli alloggi (Apl) che sarà di "150 euro, più 100 euro a figlio". (Frp)