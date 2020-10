Francia: Macron chiede ai francesi la "regola del sei" per arginare il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per arginare l'avanzata del coronavirus in Francia il presidente Emmanuel Macron ha evocato la "regola del sei". Ricordando che nelle zone di "massima allerta" sono state vietate più di sei persone a tavola nei ristoranti, il titolare dell'Eliseo ha chiesto ai francesi di rispettare questo numero anche durante gli incontri privati a casa. Si tratta di "una regola del buon senso", ha detto il capo dello Stato intervenendo ai microfoni di "France 2" e Tf1". Macron ha poi spiegato che il telelavoro deve essere utilizzato con intelligenza. "C'è bisogno di buona senso ma non è la panacea", ha affermato, raccomandando "dai due a tre giorni di telelavoro a settimana quando è possibile". (Frp)