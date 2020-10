Coronavirus: Usa, 216.513 morti su 7.899.313 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono almeno 7.899.313 casi di coronavirus negli Stati Uniti, e almeno 216.513 persone sono morte, secondo i dati della Johns Hopkins University. A riportarlo è l'emittente "Cnn". I totali includono casi provenienti da tutti i 50 Stati, dal Distretto di Columbia e da altri territori degli Stati Uniti, oltre a casi di rimpatrio. Tra i positivi c'è anche il figlio 14enne del presidente Donald Trump, Barron. Mentre lo Stato di New York continua a combattere l'apparente rinascita del coronavirus in diversi punti caldi, mercoledì il governatore Andrew M. Cuomo ha minacciato di trattenere i fondi statali ai governi locali che non riescono a far rispettare le chiusure delle scuole e le restrizioni sulla raccolta. Nel mondo si contano oltre 1 milione 89 mila morti su oltre 38,3 milioni di casi positivi. (Nys)