Argentina: Fernandez smentisce svalutazione e assicura integrità dei depositi in dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Fernandez è alle prese con una forte pressione svalutativa alla quale non riesce a fare fronte anche a causa di una cronica mancanza di fiducia dei mercati che scommettono oggi più su un imminente crollo del peso piuttosto che sulla sua tenuta. Il 16 settembre la Banca centrale (Bcra) ha annunciato un nuovo pacchetto di misure che ha ristretto l'accesso al mercato dei cambi proprio con l'obiettivo di contenere la tendenza alla svalutazione e frenare il costante drenaggio di riserve degli ultimi mesi. Tra le decisioni prese, quella di tassare di un ulteriore 35 per cento l'acquisto di divisa straniera, attualmente limitato per le persone fisiche ad un tetto di 200 dollari mensili. La Bcra ha introdotto anche il divieto per gli operatori del mercato di capitali non residenti nel paese di liquidare titoli in moneta straniera. In questo modo si punta a limitare "la realizzazione di manovre speculative da parte di fondi di investimento non residenti" che aggirano le restrizioni al mercato dei cambi permettendo l'acquisto di titoli in pesos e la rivendita in dollari.La decisione di tassare ulteriormente l'acquisto di divisa straniera rappresenta tuttavia una manovra potenzialmente molto controversa a livello sociale, dato che colpisce nel cuore la principale forma di risparmio o rifugio dall'inflazione per gli argentini. In termini concreti, per comprare un dollaro, quotato attualmente a circa 80 pesos, qualsiasi persona fisica deve pagare oltre ad una tassa del 30 per cento che viene destinata a politiche sociali, anche un ulteriore 35 per cento che viene messo a conto del pagamento della tassa sul reddito e sui beni personali. Il valore finale del biglietto verde passa ad essere in questo modo di 132 pesos, quotazione equivalente a quella della moneta statunitense sul mercato nero. La decisione è stata presa per evitare una semplice speculazione che permetteva a qualsiasi cittadino comprare ogni mese 200 dollari al cambio ufficiale e rivenderli al mercato nero con un guadagno del 65 per cento. A causa di questo movimento speculativo di massa la Bcra si era vista obbligata a intervenire sul mercato dei cambi perdendo solo nei primi 10 giorni di settembre quasi 400 milioni di dollari di riserve su un totale di 7 miliardi attualmente di libera disponibilità. (segue) (Bua)