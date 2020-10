Argentina: Fernandez smentisce svalutazione e assicura integrità dei depositi in dollari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio questa settimana l'Fmi aveva espresso un giudizio positivo sul programma economico nel medio termine elaborato dal governo Fernandez, in particolare per quanto riguarda gli sforzi sul consolidamento fiscale. E' quanto afferma una nota dell'istituto multilaterale di credito diffusa al termine della missione ufficiale a Buenos Aires guidata dal vicedirettore del dipartimento dell'emisfero occidentale, Julie Kozack, e dal capo missione per l'Argentina, Luis Cubeddu per l'Argentina. La task force dell'Fmi ha visitato Buenos Aires dal 6 all'11 ottobre "per conoscere in profondità e valutare i piani e le politiche economiche delle autorità argentine" in vista anche della ristrutturazione del programma Sba. Il Fondo monetario "continuerà a collaborare strettamente con le autorità argentina", conclude il comunicato nel quale si annuncia che una seconda missione è già agendata per metà novembre con l'obiettivo di "avviare le discussioni su un nuovo programma sostenuto dall'Fmi". (segue) (Bua)