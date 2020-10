Usa: Nasa, firmato accordo con altri sette paesi per andare sulla Luna nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si sono aggiunti ad altri sette Paesi per firmare gli accordi di Artemis, un ulteriore passo verso l'obiettivo del programma della Nasa di mandare la prima donna e il prossimo uomo sulla superficie della Luna nel 2024. "Artemis sarà il più ampio e diversificato programma internazionale di esplorazione spaziale umana della storia, e gli accordi di Artemis sono il veicolo che stabilirà questa singolare coalizione globale", ha detto l'amministratore della Nasa, Jim Bridenstine, in un comunicato. "Con la firma di oggi, ci stiamo unendo ai nostri partner per esplorare la Luna e stiamo stabilendo principi vitali che creeranno un futuro sicuro, pacifico e prospero nello spazio per il benessere di tutta l'umanità". Australia, Canada, Italia, Giappone, Lussemburgo, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito sono stati gli altri firmatari, tralasciando un rivale di lunga data degli Stati Uniti nello spazio: la Russia. I Paesi firmatari hanno accettato la trasparenza, le infrastrutture e gli standard comuni di esplorazione e i principi più ampi di pace e cooperazione. "Fondamentalmente, gli Accordi di Artemide aiuteranno ad evitare i conflitti nello spazio e sulla Terra, rafforzando la comprensione reciproca e riducendo le percezioni errate", ha scritto Mike Gold, amministratore associato della Nasa per le relazioni internazionali, in un comunicato. A febbraio, la Casa Bianca ha richiesto ulteriori finanziamenti per coprire la prima fase del programma, che costerà 28 miliardi di dollari in quattro anni, ma un disegno di legge sugli stanziamenti della Casa a luglio ha fornito solo 600 milioni di dollari per l'anno fiscale 2021. (Nys)