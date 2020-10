Usa: Biden ha ricevuto meno della metà delle domande di Trump negli ultimi tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto mesi fa, Joe Biden rischiava di perdere la candidatura democratica alla Casa Bianca. Ora è dato favorito dai sondaggi ma riceve molta meno attenzione mediatica e domande da parte dei giornalisti rispetto al presidente in carica Donald Trump. Lo riporta un'inchiesta del sito "Axios", secondo cui l'ossessione dei media per il capod ella Casa Bianca e la tendenza di Trump a dominare le notizie - hanno permesso a Biden di ridurre al minimo le apparizioni pubbliche e le domande difficili. Dal 31 agosto, Biden ha risposto a meno della metà delle domande della stampa rispetto a Trump - 365 contro 753, un dato non contestato dal comitato elettorale dell'ex vicepresidente. In questo stesso periodo, Biden ha concesso circa 35 interviste a tv locali, tre interviste nazionali e due confronti aperti al pubblico. Tuttavia, Biden ha trascorso quasi tre mesi senza rispondere alle domande dei giornalisti. Gli assistenti di Biden dal canto loro dicono che uno dei motivi per cui c'è meno controllo su Biden nelle elezioni generali è che è già stato esaminato a fondo nelle primarie e per decenni nella vita pubblica.(Nys)