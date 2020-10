Usa: Facebook censura scoop del "New York Post" su Biden e il figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook e Twitter hanno limitato la distribuzione di una storia del "New York Post" che sostiene di essere entrato in possesso di email che riguardano il candidato democratico alla presidenza Usa, Joe Biden e suo figlio. Lo riporta l'emittente "Cnbc". I messaggi di posta elettronica possedute dal "Nyp" rivelerebbero che Hunter Biden, figlio del candidato democratico Joe, presentò a suo padre un alto dirigente di Burisma, la società energetica ucraina in cui lavorava, prima che l’allora vice presidente Usa facesse pressioni sui funzionari del governo di Kiev affinchè licenziassero un procuratore che stava indagando sull’azienda. L’incontro, mai rivelato prima d’ora, secondo il tabloid sarebbe menzionato in un messaggio che un membro del board di Burisma, Vadym Pozharskyi, avrebbe inviato a Biden Jr il 17 aprile 2015, circa un anno dopo che Hunter era entrato nel consiglio con uno stipendio che arrivava ai 50 mila dollari al mese. "Anche se intenzionalmente non mi collegherò al New York Post, voglio che sia chiaro che questa storia può essere verificata dai partner di Facebook che fanno fact-checking", ha twittato Andy Stone, un portavoce di Facebook. "Nel frattempo, stiamo riducendo la sua distribuzione sulla nostra piattaforma". (segue) (Nyt)