Covid: la Francia come in tempo di guerra

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un coprifuoco di quattro settimane a partire dalla mezzanotte di sabato a Parigi e nella regione dell'Ile-de-France, a Grenoble, Lione, Marsiglia, Aix-en-Provence, Rouen Saint Etienne e Tolosa. L'annuncio è giunto durante un'intervista rilasciata alle emittenti "France 2" e "Tf1". Il coprifuoco scatterà alle 21:00 e resterà in vigore fino alle 6:00 del mattino. Nella lotta contro il coronavirus "non abbiamo perso il controllo" ma la situazione è "preoccupante", ha affermato il capo dello Stato, spiegando che il Paese è in quella che "spesso viene chiamata la seconda ondata".I ristoranti, i bar e i teatri dovranno chiudere alle 21:00. "Il nostro obiettivo deve essere quello di ridurre i contatti privati, che sono i contatti più pericolosi", quando "c'è un po' di rilassamento", ha detto il capo dello Stato. Inizialmente previsto per quattro settimane a partire da sabato a mezzanotte, il coprifuoco potrebbe essere esteso fino ad arrivare a sei settimane. Macron ha poi annunciato che il primo ministro Jean Castex terrà domani una conferenza stampa per illustrare i dettagli delle misure. È stata prevista una multa di 135 euro in caso di violazione del coprifuoco che entrerà in vigore a Parigi e in altre otto metropoli francesi a partire da sabato a mezzanotte per quattro settimane. "Non ci saranno restrizioni nei trasporti", ha detto Macron, spiegando che le persone potranno partire per le festività di Ognissanti. "Non abbiamo deciso di ridurre gli spostamenti tra le regioni", ha detto Macron, aggiungendo poi che durante il coprifuoco i trasporti pubblici continueranno funzionare.Il governo francese ha ripristinato lo stato di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale a partire dalla mezzanotte di sabato 17 ottobre in risposta all'aumento dei casi di contagio da Covid-19. "la pandemia di Covid-19 rappresenta una catastrofe sanitaria che mette in pericolo, a causa della sua natura e della sua gravità, la salute della popolazione", si legge in una nota diffusa al termine del Consiglio dei ministri che si è tenuto oggi. Questa situazione "giustifica il fatto che venga dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, affinché essere prese le misure strettamente proporzionate ai rischi sanitari incorsi e appropriati alle circostanze dei tempi e dei luoghi possano", recita la nota. (Frp)