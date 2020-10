Coronavirus: Fauci convinto che Trump non sia più contagioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, ha detto che dopo una revisione del più recente test per il coronavirus del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è fiducioso che quest'ultimo non sia più a rischio di infettare altre persone. Lo riporta il sito "The Hill". Trump ha ricevuto la diagnosi di Covid-19 all'inizio di questo mese ed è stato portato al Walter Reed National Military Medical Center dove ha ricevuto diversi trattamenti per la malattia, tra cui un potente steroide e il farmaco antivirale Remdesivir. Il medico della Casa Bianca, Sean Conley, ha scritto in un promemoria pubblicato lunedì che il presidente era risultato negativo al virus dopo un test dell'antigene. (Nys)