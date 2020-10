Italia-Niger: Del Re a “Nova”, presenza militare italiana ci rende orgogliosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella in Niger è la più grande base militare italiana presente in Africa sub-sahariana e la presenza del nostro contingente rappresenta un aspetto significativo per quanto riguarda l’aspetto securitario e ci rende “orgogliosi”. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emnuela Del Re, in visita in queste ore in Niger. “L’Italia agisce in Niger su più piani e attraverso un sistema integrato che va dalla cooperazione allo sviluppo, al sostegno politico verso un Paese che ad oggi detiene la presidenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu e ricopre un ruolo centrale nella Cedeao (Comunità economia degli Stati dell’Africa occidentale), per finire con la questione securitaria per il contrasto al terrorismo, purtroppo ancora fortemente radicato in Niger e nel Sahel. In questo senso la missione Misin (Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger) ci rende orgogliosi”, ha detto la viceministra, che proprio su questo punto completerà domani lo scambio di note verbali sulla concessione di terreni per la base militare in Niger. “La posizione della base è oramai stabilizzata e quello che con il ministro degli Esteri nigerino (Kalla Ankourao) e l’ambasciatore (Marco) Prencipe andiamo a firmare è la continuazione di una serie di accordi relativi alla parte organizzativa della nostra presenza militare”, ha affermato Del Re. Infine, sul tema delle diaspore, Del Re ha sottolineato la necessità di rafforzare il loro ruolo, argomento questo al centro del suo incontro odierno con il presidente nigerino Mahamadou Issoufou. “Il Niger non ha al momento una grande diaspora ma nel Sahel (le diaspore) sono molto importanti. Ritengo che il nostro Paese, anche dal punto di vista delle importanti diaspore che ospitiamo, possa essere fondamentale nella risoluzione dei problemi sociali, politici ed economici della regione”, ha aggiunto. (Res)