Argentina: Fernandez smentisce svalutazione e assicura integrità dei depositi in dollari (5)

- Secondo l'istituzione con sede a Washington "l'Argentina sta affrontando complesse difficoltà economiche e sociali, nel contesto di una crisi sanitaria senza precedenti". "La profonda recessione ha portato a un aumento della povertà e dei livelli di disoccupazione già elevati, i cui effetti vengono esacerbati da pressioni significative nel mercato valutario" prosegue l'analisi dello staff dell'Fmi, che afferma di avere "acquisito una comprensione più profonda dei piani politici delle autorità per stabilizzare l'economia e inserirla in un percorso di crescita più sostenibile e inclusivo". Il Fondo monetario internazionale ritiene che il governo di Alberto Fernandez deve affrontare "sfide eccezionalmente difficili senza soluzioni facili" e che in questo contesto "un insieme completo di politiche potrebbe sostenere il ripristino della fiducia", e che questo "dovrà essere calibrato con molta attenzione per promuovere la ripresa e garantire la stabilità macroeconomica". (segue) (Bua)