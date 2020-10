Usa: Facebook censura scoop del "New York Post" su Biden e il figlio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrew Bates, portavoce della campagna Biden, ha risposto alla storia del "New York Post" in una dichiarazione: "Le indagini della stampa, durante l'impeachment, e persino di due commissioni del Senato a guida repubblicana sono giunte tutte alla stessa conclusione: che Joe Biden ha seguito la politica ufficiale degli Stati Uniti nei confronti dell'Ucraina e non ha commesso alcun illecito. I funzionari dell'amministrazione Trump hanno attestato questi fatti sotto giuramento", ha detto Bates. "Il New York Post non ha mai chiesto alla campagna di Biden gli elementi critici di questa storia", ha aggiunto. "Inoltre, abbiamo rivisto gli orari ufficiali di Joe Biden dell'epoca e nessun incontro, come sostenuto dal New York Post, ha mai avuto luogo". La decisione editoriale di ridurre la diffusione della storia è significativa per Facebook. La società di social media ha da tempo professato di difendere la libertà di parola e ha respinto l'idea di essere un arbitro della verità. (Nyt)