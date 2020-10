© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo affrontare un momento duro della pandemia: il pericolo non è alle spalle" ma "oggi possiamo dire che non prevediamo un lockdown completo e non certamente delle attività produttive". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenendo nel corso della registrazione della puntata di Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. (Rin)