Francia: Macron, 135 euro di multa per chi non rispetta il coprifuoco

- È stata prevista una multa di 135 euro in caso di violazione del coprifuoco che entrerà in vigore a Parigi e in altre otto metropoli francesi a partire da sabato a mezzanotte per quattro settimane. Lo ha spiegato il presidente francese Emmanuel Macron durante un'intervista televisiva. "Non ci saranno restrizioni nei trasporti", ha detto il capo dello Stato, spiegando che le persone potranno partire per le festività di Ognissanti. "Non abbiamo deciso di ridurre gli spostamenti tra le regioni", ha detto Macron, aggiungendo poi che durante il coprifuoco i trasporti pubblici continueranno funzionare.(Frp)