Usa: Hong Kong, dipartimento di Stato pubblica rapporto che accusa Pechino

- Il Partito comunista cinese (Pcc) ha sistematicamente smantellato l'autonomia che Pechino "ha promesso al popolo di Hong Kong e al mondo" A dirlo è il dipartimento di Stato Usa in una nota, che accusa Pechino di aver paralizzato le istituzioni democratiche, i diritti umani e le libertà individuali di Hong Kong con l'imposizione della legge sulla sicurezza nazionale. Il dipartimento ricorda la pubblicazione di un rapporto di quest'anno che accusa dieci funzionari della Repubblica popolare cinese e di Hong Kong "le cui azioni hanno minato la libertà di riunione, di parola, di stampa o lo stato di diritto, o le cui azioni hanno ridotto l'elevato grado di autonomia di Hong Kong". Il 7 agosto gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a questi stessi individui in base all'ordinanza esecutiva 13936. La pubblicazione di questo rapporto sottolinea la nostra costante opposizione alle azioni di Pechino che sono intenzionalmente progettate per erodere le libertà della popolazione di Hong Kong e imporre le politiche oppressive del Pcc. (Nys)