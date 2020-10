Covid: Mit, soglia capienza mezzi pubblici resta all'80 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti e quello dell'Istruzione sono disponibili a tavoli operativi regionali e provinciali e di coordinamento per affrontare le situazioni di maggiore criticità ma la soglia della capienza dei mezzi pubblici resta all'80 per cento. Queste le principali conclusioni emerse dal tavolo convocato oggi dal ministro Paola De Micheli nel corso del quale le associazioni del Tpl hanno presentato i risultati del monitoraggio nell'ultimo periodo, secondo il quale l'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli studenti si è attestato in media a livelli inferiori all'80 per cento del riempimento, registrando un valore di circa il 55,60 per cento della capienza consentita. Le criticità riscontrate sono limitate al contesto di alcune delle città metropolitane nelle ore di punta del servizio, in particolare in corrispondenza dell'uscita delle scuole. Il mezzo di trasporto pubblico, rispettando puntualmente le linee guida del governo, ha rappresentato nelle prime settimane di riapertura delle scuole un ambiente sicuro, grazie alle operazioni di igienizzazione e sanificazione, al ricambio dell'aria a bordo mezzo e ai tempi medi, brevi, di durata del viaggio. (segue) (Com)