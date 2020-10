Ecuador: ex presidente Correa ribadisce la sua innocenza e afferma che non accetterà la grazia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali, in programma a febbraio del 2021, era già stata esclusa dalle autorità elettorali. Correa era stato indicato come candidato vicepresidente per il partito Centro democratico in ticket con l'ex presidente della Banca Centrale Andres Arauz. Tuttavia, per accettare la candidatura, l'ex presidente sarebbe dovuto rientrare in patria. Correa ha tentato aggirare l'obbligo attraverso la firma elettronica consegnata insieme a una delega in favore della sorella Pierina. La donna si è presentata con i documenti davanti al Consiglio nazionale elettorale (Cne), munita anche di un tablet in collegamento diretto con il fratello in Belgio. Il tentativo, tuttavia, non ha sortito effetto e la candidatura non è stata registrata. Il Cne aveva già chiarito in anticipo le condizioni richieste dal regolamento elettorale, spiegando che l'accettazione delle pre-candidature è personale e non può essere delegata. (Brb)