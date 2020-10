Italia-Russia: Di Maio, dialogare con altri Paesi per rafforzare relazioni commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il compito di un governo serio, responsabile e deciso a tutelare il proprio popolo è quello di dialogare con tutti i Paesi, per rafforzare i rapporti e le relazioni commerciali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. "In una fase come quella che stiamo vivendo, consolidare le partnership commerciali è fondamentale. Le imprese sono il cuore pulsante del nostro Paese: muovono la nostra economia e creano occupazione. E dobbiamo metterle nelle condizioni di lavorare, dare posti di lavoro e rimanere in Italia. Sto affrontando il tema con i miei colleghi degli altri Paesi esteri e oggi a Mosca ne ho parlato anche con i ministri (dell’Industria e del Commercio russo, Denis) Manturov e (degli Esteri, Sergej) Lavrov", ha scritto il titolare della Farnesina. Nel corso dei colloqui, ha proseguito, "abbiamo anche affrontato importanti dossier internazionali come quello libico. Ho espresso inoltre la mia preoccupazione per la brutale repressione in Bielorussia e per il caso Navalnj, una vicenda che inquieta, sulla quale abbiamo chiesto alla Federazione Russa di trovare tramite un’indagine i responsabili di quello che consideriamo un crimine. Continuiamo a lavorare in un’ottica internazionale, perché più cresciamo come comunità e più riusciremo a trarne benefici come singolo Stato", ha concluso Di Maio. (Res)