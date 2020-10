Molise: in Consiglio regionale Macroregione e distretti del cibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise, presieduto dal Presidente Salvatore Micone, ha approvato la legge sui Distretti del cibo e un atto di indirizzo sul regionalismo. Buona parte del dibattito della seduta odierna è stato riservato ai temi della Macroregione e l'impegno del Presidente del Consiglio regionale del Molise a commissionare uno studio preliminare e ad avviare attività di interlocuzione politica con i Presidenti dei Consigli Regionali delle altre Regioni, in particolare quelle confinanti, al fine di verificare l'ipotesi di collaborazioni rafforzate a norma dell'art. 117, 8 comma". Nel corso del dibattito che ne è seguito sono interventi per esprimere le rispettive posizioni i Consiglieri Iorio, Manzo, Primiani, Niro, Greco, Facciolla e il Presidente della Giunta regionale Toma. L'ordine del giorno è stato quindi approvato all'unanimità. In particolare l'atto di indirizzo trare spunto dal cinquantesimo anniversario delle prime elezioni regionali avvenute nel 1970, e rileva come il dibattito sulla ridefinizione delle funzioni istituzionali e dei confini geografici delle regioni italiane torna periodicamente nella opinione pubblica, nei mass media e tra le forze politiche. L'Assemblea legislativa, dunque, in quadro istituzionale e storico così delineato impegna il Presidente del Consiglio Regionale del Molise a:chiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di individuare i migliori centri di ricerca per effettuare un'analisi degli effetti positivi e negativi (economici, sociali, di competitività territoriale, finanziari) sulla possibilità di realizzazione di entità regionali che accorpino più Regioni, muovendo dal punto di vista dell'interesse della Regione Molise; ad avviare attività di interlocuzione politica con i Presidenti dei Consigli Regionali delle altre Regioni, in particolare quelle confinanti, al fine di verificare l'ipotesi di collaborazioni rafforzate a norma dell'art. 117, 8 comma; a collaborare con la Commissione Parlamentare Bicamerale per le questioni regionali.(Gru)