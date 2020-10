Fisco: Provenzano, tassa successione è idea liberale non di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo praticamente cancellato la tassa di successione che non è un'idea di sinistra ma è un'idea liberale, perché non c'è nessun merito a diventare ricchi se si eredita. Ristabilire dei criteri di progressività e giustizia sociale credo faccia bene allo sviluppo, mentre congelare la ricchezza nelle mani di pochissime persone è il contrario di quel che serve all'economia. È una mia idea personale, che non rientra nell'agenda di governo". Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Fabrizio Provenzano nel corso della registrazione di "Restart", il programma di Rai2 in onda stasera. (Rin)