Ue: Gelmini, voto contrario maggioranza a risoluzione FI su Mes errore drammatico

- "Ieri alla Camera Forza Italia ha presentato una risoluzione per chiedere l'attivazione del Mes. Questa risoluzione è stata bocciata in Parlamento. Sappiamo che Lega e Fratelli d'Italia hanno, rispetto a questo strumento, una posizione diversa dalla nostra. Ci saremmo, invece, aspettati un voto favorevole da parte della maggioranza: non votare la risoluzione Brunetta è stato un errore drammatico. Questi 36 miliardi per la sanità ci servono subito". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Stasera Italia", su Rete4. (Rin)