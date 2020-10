Coronavirus: positivo Barron Trump, figlio 14enne di Donald

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La first lady degli Stati Uniti, Melania Trump, ha detto oggi che suo figlio quattordicenne, Barron, è risultato positivo al coronavirus ma non ha sintomi. Lo riporta l'emittente "Cnn". La Casa Bianca ha detto inizialmente che era risultato negativo, dopo che entrambi i suoi genitori erano risultati positivi all'inizio di questo mese. La first lady ha detto però che i test successivi hanno mostrato che Barron è risultato contagiato con il coronavirus.(Nys)