Albania-Usa: assistente segretario di Stato Royce in visita a Tirana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistente del segretario di Stato Usa per gli Affari educativi e culturali, Marie Royce, ha iniziato oggi una visita di lavoro di quattro giorni in Albania dove terrà dei colloqui con i funzionari governativi incentrati sull'istruzione e la cultura. È quanto afferma il dipartimento di Stato in una nota. “In Albania l'assistente del segretario Royce incontrerà membri di alto livello del governo albanese per discutere della cooperazione bilaterale Usa-Albania nei settori dell'istruzione e della cultura”, si legge nella nota. “Inoltre, discuterà della nostra cooperazione in corso con l'Albania nel patrimonio culturale e visiterà un progetto del Fondo per la conservazione culturale degli ambasciatori”.(Nys)