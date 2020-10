Ecuador: ex presidente Correa ribadisce la sua innocenza e afferma che non accetterà la grazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, ha ribadito ancora una volta la sua innocenza dalle accuse di corruzione per cui è stato condannato in via definitiva a 8 anni e ha sottolineato che "non accetterà alcun tipo di grazia" da parte del governo. Da sempre difensore della sua innocenza, Correa incolpa l'attuale governo di aver avviato una persecuzione ai suoi danni per escluderlo della politica ecuadoriana. Correa, che denuncia un asservimento della giustizia al volere del suo ex sodale politico, l'attuale presidente Lenin Moreno, è da tempo riparato in Belgio, dove vive con la moglie, dopo essere stato condannato in primo grado. Da Bruxelles Correa ha sottolineato che dimostrerà durante il processo contro di lui che è stata commessa una frode procedurale. "Non accetterò né chiederò perdono perché non ho fatto nulla di male. Dimostrerò loro che c'è stata una frode procedurale e proverò la verità. La gente sa che sono un combattente", ha affermato attraverso una pubblicazione sul suo account Twitter. (segue) (Brb)