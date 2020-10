Ecuador: ex presidente Correa ribadisce la sua innocenza e afferma che non accetterà la grazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 7 ottobre la giustizia dell'Ecuador ha chiesto l'emissione di un allarme rosso da parte dell'Interpol per procedere all'arresto di Correa, la cui condanna a otto anni per corruzione nell'ambito dell'inchiesta "Subornos" è stata confermata dalla Corte di cassazione lo scorso 8 settembre. La disposizione del giudice Ivan Leon fa seguito all'ordine di arresto spiccato per Correa e altri 17 imputati lo scorso 24 settembre. Nel documento si dispone di "procedere con invio immediato" della lettera ufficiale al capo dell'unità nazionale dell'Interpol in Ecuador, in modo che l'avviso di allarme rosso possa poi essere emesso a livello internazionale. Il giudice afferma che la richiesta "sarà accompagnata dalla relativa documentazione certificata" e che si basa su una condanna "debitamente eseguita". Il magistrato sottolinea di non essere a conoscenza del luogo dove si trovano i condannati, e che dopo 13 giorni di ricerche non sono stati trovati sul territorio nazionale. In ultimo il magistrato afferma che "è di dominio pubblico" che alcune persone condannate non sarebbero nel Paese. (segue) (Brb)